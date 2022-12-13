***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2022 09:43
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086788
BIST
10:165.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 33,32
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.193
10:1618,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:1619,6907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0551
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:161.071,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.071,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.071,93
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:16
|PKART
|31,90
|12.318.948
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|7.128.904
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|MAVI
|120,60
|30.882.889
|% -4,89
|
|KONTR
|180,00
|27.124.167
|% -4,76
|
|SMRTG
|108,50
|148.506.515
|% -4,07
|
|DOBUR
|60,70
|1.385.768
|% -3,65
|
|DERHL
|7,20
|9.021.842
|% -3,61
|
|ASELS
|61,00
|1.574.632.306
|% 3,65
|
|THYAO
|145,70
|1.158.269.324
|% 0,48
|
|TTKOM
|20,28
|805.905.290
|% 2,63
|
|KRDMD
|17,36
|698.012.737
|% 1,46
|
|PETKM
|18,10
|695.548.809
|% 2,43
|
|EKGYO
|8,12
|688.197.263
|% 3,05
|
|IHGZT
|1,83
|73.167.924
|% 9,58
|
|KRDMD
|17,36
|698.012.737
|% 1,46
|
|TTKOM
|20,28
|805.905.290
|% 2,63
|
|PETKM
|18,10
|695.548.809
|% 2,43
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6463
|18,6501
|% 0,07
|
|Euro
|19,6819
|19,6907
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,8457
|22,9603
|% 0,22
|
|Frank
|19,8609
|19,9806
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,09
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.218
|7.272
|29,00
|
|Yarım
|3.496
|3.555
|14,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,11
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|1,18
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:31IHGZT
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 419, 848 adet işlem
-
10:30IHGZT
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 996, 035 adet işlem
-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.74 ) 5, 624
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKART, ARTI