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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

04.12.2023 15:19
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Huzur Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü, "Durağan" olarak teyit edilmiştir. Saygılarımızla..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221961


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Platin 906,00 908,38 % 0,66  
Paladyum 956,61 964,08 % 0,66  
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Altın Ons 2.029,37 2.029,69 % 0,66  
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