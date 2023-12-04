***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.12.2023 15:19
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Şirketimiz, Huzur Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü, "Durağan" olarak teyit edilmiştir. Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221961
BIST
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16:587.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -118,63
|Açılış
|: 8.067
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|Önceki Kapanış
|: 8.057
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7.919
En Yüksek
8.112
16:5828,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,9600
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|Önceki Kapanış
|: 28,9400
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28,9475
En Düşük
28,8087
16:5831,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0293
|Açılış
|: 31,2500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3200
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31,2778
En Düşük
31,1381
16:581.889,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 15,16
|Açılış
|: 1.889,98
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|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
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1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:57
|CMBTN
|1.958,00
|76.251.457
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.039.918
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.120.990
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.632.380
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|811.773.320
|% 9,97
|
|BSOKE
|13,50
|190.812.417
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.637.769
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|500.574.366
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|80.824.724
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.362.042
|% -9,95
|
|THYAO
|252,75
|5.418.872.358
|% -2,41
|
|ISCTR
|22,96
|5.341.137.634
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,66
|4.129.088.075
|% 1,87
|
|AKBNK
|36,98
|3.893.550.430
|% 1,15
|
|BINHO
|343,00
|3.021.122.794
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,47
|2.033.856.844
|% 1,22
|
|ISCTR
|22,96
|5.341.137.634
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,66
|4.129.088.075
|% 1,87
|
|IHLAS
|1,19
|177.937.667
|% -2,46
|
|ODAS
|10,06
|1.272.723.310
|% -7,71
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9217
|28,9251
|% 0,15
|
|Euro
|31,2333
|31,2438
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3536
|36,5359
|% 0,26
|
|Frank
|33,0028
|33,2016
|% 0,42
|
|Riyal
|7,6912
|7,7298
|% 0,19
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|906,00
|908,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,61
|964,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,23
|76,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,37
|2.029,69
|% 0,66
|