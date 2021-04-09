***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla 13/12/2012 tarih 28496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 8. maddesine istinaden şirketimizin talebi ile 25 Mart 2021 tarih E-12509071-103.04.01-8940 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine istinaden 1-Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi Dış Kapı NO:28 İç Kapı N103 Kocasinan-KAYSERİ adresinde şirket merkezine bağlı kalmak kaydı ile şube açılmasına, 2-Şubenin ticari ünvanının "Huzur Faktoring Anonim Şirketi KAYSERİ Şubesi" olmasına, 3-Şubeyi temsil konusunda Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi N38 iç kapı N33 Talas-KAYSERİ adresinde ikamet eden T.C. uyruklu XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Nazım Kaya 'nın aksi karar alınana kadar müdür olarak atanmasına, şubeyi idare ve her konuda temsil ve ilzam hususunda yetkili kılınmasına, 4-Şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına, 5-Şubede Faktoring hizmetleri konusunda faaliyet gösterilmesine, 6-Şubenin tescil ve ilanı için KAYSERİ Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926145BIST