***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 16:16
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, Şirketimiz tarafından 109 gün vadeli 14.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFHZRF82116 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,50, yıllık bileşik faiz oranı %24,33 ve ihraç fiyatı 0,93704 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929154
BIST
17:451.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -26,24
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:458,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:459,7344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:45461,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 461,41
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:43
|FENER
|31,90
|25.257.623
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.603.014
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.681.583
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|75.303.588
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.229.528
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.808.240
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.625.286
|% -9,99
|
|EREGL
|18,27
|1.527.397.535
|% -0,38
|
|PETKM
|6,59
|1.359.617.390
|% 4,11
|
|GARAN
|7,06
|1.013.422.940
|% -3,02
|
|QUAGR
|26,22
|819.367.151
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,34
|679.082.593
|% -1,34
|
|PETKM
|6,59
|1.359.617.390
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,87
|350.606.673
|% -1,06
|
|ODAS
|3,05
|470.935.414
|% -8,96
|
|GARAN
|7,06
|1.013.422.940
|% -3,02
|
|MAKTK
|3,27
|420.228.528
|% -7,89
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0962
|8,1015
|% 0,54
|
|Euro
|9,7308
|9,7404
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,2980
|11,3547
|% 1,58
|
|Frank
|8,8286
|8,8818
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1553
|2,1661
|% 0,62
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,58
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|0,01
|
Seans Raporu
17:43
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17:54GOLTS
Yüzde -7.36 oranında düşüşle 51.60 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 394 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, GARAN, GUBRF
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 31 kaybederek (% -1.59 ) 1, 198
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, AKFGY, ATLAS, ORMA, GSRAY, FENER, TRILC
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CMENT, BJKAS, PEKGY, ANELE, SEYKM, OZRDN, QUAGR, DAGHL, INVEO, CMBTN