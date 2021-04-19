***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, Şirketimiz tarafından 109 gün vadeli 14.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFHZRF82116 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,50, yıllık bileşik faiz oranı %24,33 ve ihraç fiyatı 0,93704 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929154BIST