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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2021 16:40
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                             Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla
 
13/12/2012 tarih 28496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 8. maddesine istinaden şirketimizin talebi ile 26 Kasım 2021 tarih E-12509071-103.04.01-33275 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine istinaden
 
1-" İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Dış Kapı N48 İç Kapı N8 Selçuklu-KONYA" adresinde şirket merkezine bağlı kalmak kaydı ile şube açılmasına,
 
2-Şubenin ticari ünvanının   ‘‘Huzur Faktoring  Anonim Şirketi KONYA Şubesi'' olmasına,
 
3- Şubeyi temsil konusunda Yeni Bağlıca Mahallesi 999 Sokak Şekerkent Sitesi Blok N1/32 Etimesgut-ANKARA adresinde ikamet eden T.C. uyruklu XXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Zehra Hülya Eker 'in aksi karar alınana kadar müdür olarak atanmasına, şubeyi idare ve her konuda temsil ve ilzam hususunda yetkili kılınmasına,
 
4-Şubeye sermaye tahsis edilmemesine,  merkezden karşılanmasına,
         
5-Şubede Faktoring hizmetleri konusunda faaliyet gösterilmesine,
 
6-Şubenin tescil ve ilanı için Konya Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980667


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ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
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Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
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