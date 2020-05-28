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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.05.2020 10:18
GÜNCEL HABERLER



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSHZRFK2016 Isın Kodlu Tahvil 6.Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHZRFK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.320.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 1,5288 66.044,15 Evet
2 23.01.2020 22.01.2020 23.01.2020 1,5288 66.044,15 Evet
3 24.02.2020 21.02.2020 24.02.2020 1,5781 68.173,91 Evet
4 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 1,5288 66.044,15 Evet
5 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,5781 68.173,91 Evet
6 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 1,5288 66.044,15 Evet
7 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 1,5781
8 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 1,4795
9 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 1,6274
10 01.10.2020 30.09.2020 01.10.2020 1,5288
11 02.11.2020 30.10.2020 02.11.2020 1,5781
12 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 1,0356
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 4.320.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.nin ihraç etmiş olduğu TRSHZRFK2016 Isın Kodlu Tahvilin 6.Kupon Ödemesi 28/05/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847145


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BIZIM 14,92 43.027.763 % 7,34  
DOCO 399,90 61.284.786 % 5,57  
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