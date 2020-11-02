***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSHZRFK2016 Isın Kodlu Tahvil 11.Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.11.2020Vade (Gün Sayısı) 367Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSHZRFK2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.320.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 1,5288 66.044,15 Evet2 23.01.2020 22.01.2020 23.01.2020 1,5288 66.044,15 Evet3 24.02.2020 21.02.2020 24.02.2020 1,5781 68.173,91 Evet4 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 1,5288 66.044,15 Evet5 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,5781 68.173,91 Evet6 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 1,5288 66.044,15 Evet7 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 1,5781 68.173,91 Evet8 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 1,4795 63.914,39 Evet9 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 1,6274 70.303,67 Evet10 01.10.2020 30.09.2020 01.10.2020 1,5288 66.044,15 Evet11 02.11.2020 30.10.2020 02.11.2020 1,5781 68.173,91 Evet12 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 1,0356Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 4.320.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.nin ihraç etmiş olduğu TRSHZRFK2016 Isın Kodlu Tahvilin 11.Kupon Ödemesi 02/11/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885381BIST