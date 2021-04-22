***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF82116 ISIN kodlu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 14.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.08.2021Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,33Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000İhraç Fiyatı 0,93704Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.08.2021Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000Ek Açıklamalar24.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, Şirketimiz tarafından 109 gün vadeli 14.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFHZRF82116 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,50, yıllık bileşik faiz oranı %24,33 ve ihraç fiyatı 0,93704 TL olarak gerçekleşmiştir. Bildirim 19.04.2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile bildirilen ihracın haricinde bir bildirim olmamakla birlikte veritabanına kaydedilmesi için yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930526BIST