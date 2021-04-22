***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2021 15:02
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHZRF82116 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 14.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
İhraç Fiyatı 0,93704
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.08.2021
Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000
Ek Açıklamalar
24.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, Şirketimiz tarafından 109 gün vadeli 14.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFHZRF82116 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,50, yıllık bileşik faiz oranı %24,33 ve ihraç fiyatı 0,93704 TL olarak gerçekleşmiştir. Bildirim 19.04.2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile bildirilen ihracın haricinde bir bildirim olmamakla birlikte veritabanına kaydedilmesi için yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930526
BIST