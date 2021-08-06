***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.08.2021 16:38
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHZRFA2112 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,93237
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.12.2021
Kayıt Tarihi 02.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
24.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000.-TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, Şirketimiz tarafından 119 gün vadeli 20.000.000.-TL nominal tutarlı finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFHZRFA2112 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı % 22,25, yıllık bileşik faiz oranı % 23,96 ve ifraç fiyatı 0,93237 TL olarak gerçekleşmiştir. Yukarfıdaki açıklamalarımızın, SPK' nın Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda-konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin, defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955372
BIST