***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRFA2112 ISIN kodlu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.12.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,93237Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.12.2021Kayıt Tarihi 02.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar24.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kararı ile şirketimize tahsis edilen 100.000.000.-TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, Şirketimiz tarafından 119 gün vadeli 20.000.000.-TL nominal tutarlı finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFHZRFA2112 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı % 22,25, yıllık bileşik faiz oranı % 23,96 ve ifraç fiyatı 0,93237 TL olarak gerçekleşmiştir. Yukarfıdaki açıklamalarımızın, SPK' nın Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda-konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin, defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955372BIST