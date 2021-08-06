***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF82116 Isın Kodlu Finansman Bonosu ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 14.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.08.2021Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,33ISIN Kodu TRFHZRF82116İhraç Fiyatı 0,93704Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.08.2021Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF82116 Isın Kodlu 14.000.000._TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 06.08.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955382BIST