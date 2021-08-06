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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.08.2021 16:59



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHZRF82116 Isın Kodlu Finansman Bonosu Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 14.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,33
ISIN Kodu TRFHZRF82116
İhraç Fiyatı 0,93704
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.08.2021
Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF82116 Isın Kodlu 14.000.000._TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 06.08.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955382


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