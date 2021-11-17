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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.11.2021 14:04
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHZRF32210 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.453.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.453.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,89
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRF32210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.453.000
İhraç Fiyatı 0,9464
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.453.000

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 10,453,000 TL nominal değer bono satışı, 106 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla, Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:74/A Torun Center D Blok Kat 10 Daire 40 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul Telefon No. : Tel: 212-213 44 44 E-posta adresi : kap@huzurfaktoring.com Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Numarası : Tel: 212-213 44 44 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Bono ihracı Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRFHZRF32210 Sermaye Piyasası Aracının Türü : İskontolu Bono Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış Satılan Nominal Tutar : 10,453,000 TL Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 106 gün, 03.03.2022 Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda bir defada yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978283


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DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.591.381 % 9,97  
BRMEN 2,16 101.738 % 9,64  
PRKAB 40,52 219.724.472 % 9,51  
DITAS 20,70 28.801.712 % 9,18  
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Altın Gr. 625 625 11,67  
Cumhuriyet 4.140 4.203 70,00  
Tam 4.119 4.223 69,60  
Yarım 1.991 2.043 33,66  
Çeyrek 999 1.021 16,84  
Gümüş.Ons 25,08 25,10 0,28  
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