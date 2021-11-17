***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF32210 ISIN kodlu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.453.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.453.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2022Vade (Gün Sayısı) 106Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,89Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHZRF32210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.453.000İhraç Fiyatı 0,9464Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.453.000Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 10,453,000 TL nominal değer bono satışı, 106 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla, Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:74/A Torun Center D Blok Kat 10 Daire 40 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul Telefon No. : Tel: 212-213 44 44 E-posta adresi : kap@huzurfaktoring.com Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon Numarası : Tel: 212-213 44 44 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Bono ihracı Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRFHZRF32210 Sermaye Piyasası Aracının Türü : İskontolu Bono Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış Satılan Nominal Tutar : 10,453,000 TL Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 106 gün, 03.03.2022 Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda bir defada yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978283BIST