***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF32228 ISIN kodlu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 8.519.500Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.519.500İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.03.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHZRF32228Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.519.500İhraç Fiyatı 0,95025Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.519.500Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı kararı kapsamında şirketimiz Huzur Faktoring A.Ş. tarafından yurt içinde TRFHZRF32228 ISIN Kodlu, 8,519,500 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli (17.03.2022) olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda bir defada yapılacaktır. Huzur Faktoring A.Ş. Adres: Büyükdere Cad. No:74/A Torun Center D Blok Kat 10 Daire 40 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul, Telefon No. :Tel: 212-213 44 44, E-posta adresi : kap@huzurfaktoring.com Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982385BIST