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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.12.2021 15:47
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHZRF32228 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 8.519.500
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.519.500
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRF32228
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.519.500
İhraç Fiyatı 0,95025
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.519.500

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1564 sayılı kararı kapsamında şirketimiz Huzur Faktoring A.Ş. tarafından yurt içinde TRFHZRF32228 ISIN Kodlu, 8,519,500 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli (17.03.2022) olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda bir defada yapılacaktır. Huzur Faktoring A.Ş. Adres: Büyükdere Cad. No:74/A Torun Center D Blok Kat 10 Daire 40 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul, Telefon No. :Tel: 212-213 44 44, E-posta adresi : kap@huzurfaktoring.com Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982385


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Tam 5.190 5.322 13,04  
Yarım 2.508 2.574 6,30  
Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
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