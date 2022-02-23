***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF52218 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.200.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.200.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.05.2022Vade (Gün Sayısı) 76Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,6Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHZRF52218Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.200.000İhraç Fiyatı 0,95052Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.200.000Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/1 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 5,200,000 TL nominal değer bono satışı, 76 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda bir defada yapılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003751BIST