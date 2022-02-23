***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.02.2022 16:31
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHZRF52218 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.200.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 76
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,6
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRF52218
Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.200.000
İhraç Fiyatı 0,95052
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.200.000
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/1 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 5,200,000 TL nominal değer bono satışı, 76 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda bir defada yapılacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003751
BIST