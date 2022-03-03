***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2022 14:48
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHZRF32210 Isın Kodlu Finansman Bonosu Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.453.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.453.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,89
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRF32210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.453.000
İhraç Fiyatı 0,9464
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.03.2022
Kayıt Tarihi 02.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.453.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF32210 ISIN kodlu 10.453.000_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu ödemesi 03.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006801
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