***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF32210 Isın Kodlu Finansman Bonosu ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.453.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.453.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2022Vade (Gün Sayısı) 106Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,89Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHZRF32210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.453.000İhraç Fiyatı 0,9464Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.03.2022Kayıt Tarihi 02.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.453.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF32210 ISIN kodlu 10.453.000_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu ödemesi 03.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006801BIST