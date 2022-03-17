***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF32228 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 8.519.500Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.519.500İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.03.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHZRF32228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.519.500İhraç Fiyatı 0,95025Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.03.2022Kayıt Tarihi 16.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.519.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF32228 ISIN Kodlu 8.519.500_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 17.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011003BIST