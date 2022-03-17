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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.03.2022 11:19
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHZRF32228 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 8.519.500
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.519.500
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRF32228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.519.500
İhraç Fiyatı 0,95025
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.03.2022
Kayıt Tarihi 16.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.519.500
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF32228 ISIN Kodlu 8.519.500_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 17.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011003


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IEYHO 0,82 17.876.756 % 9,33  
CMBTN 202,40 5.803.828 % 7,89  
GZNMI 27,10 53.706.565 % 7,45  
OYLUM 5,25 5.510.537 % 7,14  
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Euro 16,2336 16,2657 % 0,71  
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Altın Ons 1.941 1.941 13,58  
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Cumhuriyet 6.011 6.102 41,00  
Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 25,28 25,32 0,20  
Gümüş Gr. 11,92 11,95 0,15  
B. Petrol 101 101 3,32  
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