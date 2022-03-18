***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.03.2022 15:37
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHZRF62217 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.400.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,06
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRF62217
Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.400.000
İhraç Fiyatı 0,94084
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.400.000
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/1 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 12,400,000 TL nominal değerli bono satışı, 90 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda bir defada yapılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011377
BIST