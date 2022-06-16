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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.06.2022 10:49
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHZRF62217 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.400.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,06
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRF62217
Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.400.000
İhraç Fiyatı 0,94084
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.06.2022
Kayıt Tarihi 15.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.400.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
TURKRATING UVUKD: TRA-, KVUKD: TRA2 09.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF62217 ISIN Kodlu 12.400.000_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 16.06.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037589


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Yarım 3.312 3.350 -11,00  
Çeyrek 1.659 1.674 -6,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,59 -0,09  
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