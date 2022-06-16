***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF62217 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.400.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.400.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.06.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,06Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHZRF62217Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.400.000İhraç Fiyatı 0,94084Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.06.2022Kayıt Tarihi 15.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.400.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?TURKRATING UVUKD: TRA-, KVUKD: TRA2 09.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF62217 ISIN Kodlu 12.400.000_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 16.06.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037589BIST