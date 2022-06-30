***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRFE2217 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.441.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.441.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2022Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 36Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,06ISIN Kodu TRFHZRFE2217Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.441.000İhraç Fiyatı 0,9135Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.441.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?TURKRATING UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2 09.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/1 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 10,441,000 TL nominal değerli bono satışı, 96 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040301BIST