***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.09.2022 16:09
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHZRF92214 FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni 06.08.2022 tarihli MKK duyurusunda da belirtildiği üzere KAP sisteminde bu şablonlarda bazı geliştirmeler devreye alınmıştır. İlgili şablonlara yeni alanlar eklenmiş olup bu çerçevede duyuru ekinde belirtilen zorunlu alanların doldurularak duyurumuzun yapılması gerekmektedir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.01.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRF92214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 0,93686
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.09.2022
Kayıt Tarihi 06.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
TURKRATING UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2 09.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF92214 ISIN Kodlu 5.000.000_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 7.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061945
BIST