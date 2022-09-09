***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF92214 FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni 06.08.2022 tarihli MKK duyurusunda da belirtildiği üzere KAP sisteminde bu şablonlarda bazı geliştirmeler devreye alınmıştır. İlgili şablonlara yeni alanlar eklenmiş olup bu çerçevede duyuru ekinde belirtilen zorunlu alanların doldurularak duyurumuzun yapılması gerekmektedir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.01.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.09.2022Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHZRF92214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 17.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 17.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000İhraç Fiyatı 0,93686Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.09.2022Kayıt Tarihi 06.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?TURKRATING UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2 09.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRF92214 ISIN Kodlu 5.000.000_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 7.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061945BIST