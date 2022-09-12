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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.09.2022 13:54
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHZRFA2211 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni 06.08.2022 tarihli MKK duyurusunda da belirtildiği üzere KAP sisteminde bu şablonlarda bazı geliştirmeler devreye alınmıştır. KAP tarafından tarafımıza yapılan bildirimde Merkezi Saklamacı Kuruluş bilgisinin ve Dönemsel Faiz Oranı bilgisinin de ilgili geliştirmeler doğrultusunda ve istendiği gibi güncellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız, saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.01.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.200.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4740
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRFA2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade B TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
TURKRATING UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2 09.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/1 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 10,200,000 TL nominal değerli bono satışı, 88 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062318


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Yarım 3.324 3.359 9,00  
Çeyrek 1.667 1.679 3,00  
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Gümüş Gr. 11,66 11,67 0,05  
B. Petrol 95,40 95,40 1,40  
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