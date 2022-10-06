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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.10.2022 09:05
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHZRFE2217 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni KAP tarından izleyen bildirim yapılmıştır "Sayın İlgili, Aşağıda bağlantıları verilen Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) konulu KAP bildirimlerinizde "Satışın Tamamlanma Tarihi" alanlarına sehven itfa tarihlerinin girildiği ve hatalı olduğu görülmektedir. Satışın tamamlama tarihlerinin KAP-BIY Hak Kullanım İşlemleri menüsünde yer alan devam eden süreçleriniz içerisinden doğru şekilde girilerek bildirimlerinizin yeniden KAP'ta yayınlanması gerekmektedir." Bu sebeple tarih düzeltilerek ilgili bildirim tekrar yaynlanmıştır. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.01.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.441.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.441.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 9,468493151
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 36
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,06
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHZRFE2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.441.000
İhraç Fiyatı 0,9135
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2022
Kayıt Tarihi 03.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.441.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
TURKRATING UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2 09.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/1 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 10,441,000 TL nominal değerli bono satışı, 96 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRFE2217 ISIN Kodlu 10.441.000_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 4.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067805


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