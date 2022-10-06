***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRFE2217 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni KAP tarından izleyen bildirim yapılmıştır "Sayın İlgili, Aşağıda bağlantıları verilen Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) konulu KAP bildirimlerinizde "Satışın Tamamlanma Tarihi" alanlarına sehven itfa tarihlerinin girildiği ve hatalı olduğu görülmektedir. Satışın tamamlama tarihlerinin KAP-BIY Hak Kullanım İşlemleri menüsünde yer alan devam eden süreçleriniz içerisinden doğru şekilde girilerek bildirimlerinizin yeniden KAP'ta yayınlanması gerekmektedir." Bu sebeple tarih düzeltilerek ilgili bildirim tekrar yaynlanmıştır. Saygılarımızla.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.01.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.441.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.441.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2022Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 9,468493151Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 36Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,06Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHZRFE2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 30.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 30.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.441.000İhraç Fiyatı 0,9135Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2022Kayıt Tarihi 03.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.441.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?TURKRATING UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2 09.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/1 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 10,441,000 TL nominal değerli bono satışı, 96 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.Ek AçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.' nin ihraç etmiş olduğu TRFHZRFE2217 ISIN Kodlu 10.441.000_TL nominal tutarlı Finansman Bonosu Ödemesi 4.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067805BIST