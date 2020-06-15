***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
15.06.2020 16:48
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/06/2020
Mevcut Sermaye (TL)
35000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
48000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
13000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 100
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu bugün almış olduğu karar ile 35.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesini 48.000.000,00 TL 'sına çıkartılmasına, yapılacak olan sermaye artışının iç kaynaklardan karşılanmasına bunun için BDDK 'na izin için gerekli belgelerin hazırlanarak başvuruların yapılması için işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851235
BIST