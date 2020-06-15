***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi15/06/2020Mevcut Sermaye (TL)35000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)48000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)13000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 100Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu bugün almış olduğu karar ile 35.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesini 48.000.000,00 TL 'sına çıkartılmasına, yapılacak olan sermaye artışının iç kaynaklardan karşılanmasına bunun için BDDK 'na izin için gerekli belgelerin hazırlanarak başvuruların yapılması için işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851235BIST