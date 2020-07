***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 48.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nesim PERES 20455480 TRY 42,62Verda MİŞULAM 7205264 TRY 15,01Avram PERES 11157534 TRY 23,24Ester İPEKEL 4184076 TRY 8,72Sibel KAMAYOR 4184076 TRY 8,72Metin MUTAL 813570 TRY 1,69TOPLAM 48000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855210BIST