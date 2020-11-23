***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2020 10:53
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889510
BIST
12:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:127,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,1584
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:129,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,1982
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:12468,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 9,27
|Açılış
|: 468,12
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:12
|EGEEN
|1.557,00
|157.601.707
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.087
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,17
|1.209.031.785
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,04
|981.717.573
|% 5,70
|
|GARAN
|9,32
|966.847.253
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,87
|877.911.675
|% 1,25
|
|GUBRF
|50,25
|611.671.730
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,04
|981.717.573
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,87
|877.911.675
|% 1,25
|
|SISE
|7,17
|1.209.031.785
|% 2,14
|
|ISGYO
|2,13
|242.418.017
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,04
|331.665.749
|% -1,62
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7688
|7,7774
|% 2,08
|
|Euro
|9,2292
|9,2399
|% 2,19
|
|Sterlin
|10,3864
|10,4385
|% 2,86
|
|Frank
|8,5183
|8,5696
|% 2,29
|
|Riyal
|2,0704
|2,0808
|% 2,22
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-3,09
|
|Altın Gr.
|468
|469
|9,66
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|47,00
|
|Tam
|3.103
|3.184
|50,91
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|24,62
|
|Çeyrek
|752
|770
|12,31
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|46,07
|46,07
|1,00
|
Seans Raporu
12:12
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-
12:27ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 638, 796 adet işlem
-
12:25TRCAS
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 521, 436 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.31 ) 1, 484
-
12:24XU100
Endeks 1, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 519.00 milyon TL de
-
12:23GLRYH
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 240 adet işlem