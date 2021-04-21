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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.04.2021 15:44



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emrah Genç Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 212-2134444 emrah.genc@huzurfaktoring.com
Bilgin Emre Poyraz İç Kontrol Müdürü 212-2134444 emre.poyraz@hzuurfaktoring.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nesim Peres 21307792 TRY 42,62
Avram Peres 11622431 TRY 23,24
Verda Mişulam 7505483 TRY 15,01
Ester İPEKEL 4358412 TRY 8,72
Sibel KAMAYOR 4358412 TRY 8,72
Metin MUTAL 847470 TRY 1,69
TOPLAM 50000000 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NESİM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 İç Kontrol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Evet 42.62 Bağımsız Üye Değil
AVRAM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.11.2012 İstihbaratdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 23.24 Bağımsız Üye Değil
VERDA MİŞULAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 Genel Müdür Yardımcısı 15.01 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi
VENTURA SALTOS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi
MUSTAFA ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.12.2008 Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA ERDEM GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli GENEL MÜDÜR
EMRAH GENÇ MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930062


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