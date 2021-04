***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEmrah Genç Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 212-2134444 emrah.genc@huzurfaktoring.comBilgin Emre Poyraz İç Kontrol Müdürü 212-2134444 emre.poyraz@hzuurfaktoring.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nesim Peres 21307792 TRY 42,62Avram Peres 11622431 TRY 23,24Verda Mişulam 7505483 TRY 15,01Ester İPEKEL 4358412 TRY 8,72Sibel KAMAYOR 4358412 TRY 8,72Metin MUTAL 847470 TRY 1,69TOPLAM 50000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNESİM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 İç Kontrol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Evet 42.62 Bağımsız Üye DeğilAVRAM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.11.2012 İstihbaratdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 23.24 Bağımsız Üye DeğilVERDA MİŞULAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 Genel Müdür Yardımcısı 15.01 Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiVENTURA SALTOS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiMUSTAFA ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.12.2008 Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA ERDEM GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli GENEL MÜDÜREMRAH GENÇ MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930062BIST