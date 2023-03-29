***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2023 15:34
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NESİM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 İç Kontrol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Evet 42.62 Bağımsız Üye Değil
AVRAM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.11.2012 İstihbaratdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 23.24 Bağımsız Üye Değil
VENTURA SALTOS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi
MUSTAFA ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.12.2008 Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129271
BIST
16:284.849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 38,04
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:2819,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:2820,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0432
|Açılış
|: 21,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:281.207,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,41
|Açılış
|: 1.207,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EKSUN
|71,50
|4.019.516
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.298.519
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.272.841.031
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,70
|55.150.752
|% -9,68
|
|HEDEF
|18,46
|31.113.488
|% -9,51
|
|LIDFA
|6,10
|139.864.768
|% -8,82
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|THYAO
|120,60
|2.609.488.453
|% 1,01
|
|TUPRS
|532,60
|1.964.359.084
|% 3,94
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EKGYO
|6,34
|998.619.519
|% -0,47
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ISCTR
|13,05
|1.688.934.853
|% 0,38
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1365
|19,1401
|% 0,13
|
|Euro
|20,7538
|20,7733
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,4876
|23,6054
|% -0,14
|
|Frank
|20,7103
|20,8350
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0810
|5,1064
|% 0,10
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.172
|8.261
|-70,00
|
|Yarım
|4.006
|4.042
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.021
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|