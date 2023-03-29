***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNESİM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 İç Kontrol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Evet 42.62 Bağımsız Üye DeğilAVRAM PERES Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.11.2012 İstihbaratdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 23.24 Bağımsız Üye DeğilVENTURA SALTOS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.11.2008 Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiMUSTAFA ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.12.2008 Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129271BIST