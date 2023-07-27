***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2023 14:23
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nesim Peres 31961688 TRY 42,62
Avram Peres 17433646 TRY 23,24
Verda Mişulam 11258225 TRY 15,01
Ester PERES 6537618 TRY 8,72
Sibel KAMAYOR 6537618 TRY 8,72
Metin MUTAL 1271205 TRY 1,69
TOPLAM 75000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175768
BIST
'
16:176.800
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 55,83
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
16:1726,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
16:1729,7215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1320
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7034
16:171.695,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,68
|Açılış
|: 1.695,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.694,50
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PASEU
|54,45
|599.570.178
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|137.447.368
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|121.009.867
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|738.650.201
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|615.735.258
|% 9,99
|
|PENTA
|27,18
|983.136.523
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|15.937.407
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|7.690.961
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,70
|1.377.515
|% -8,66
|
|FORTE
|73,30
|186.206.358
|% -5,54
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|THYAO
|224,50
|5.936.802.288
|% 0,18
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|KOZAA
|61,55
|5.438.300.032
|% 1,40
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,39
|2.621.845.936
|% 0,84
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|ODAS
|11,21
|2.252.553.970
|% 3,41
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9432
|26,9530
|% 0,17
|
|Euro
|29,6933
|29,7215
|% -0,44
|
|Sterlin
|34,6012
|34,7748
|% -0,35
|
|Frank
|31,0731
|31,2603
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% 0,13
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-16,30
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-10,97
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-27,00
|
|Tam
|11.076
|11.169
|-86,00
|
|Yarım
|5.529
|5.610
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.805
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,34
|-0,25
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|0,86
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32AKYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 319 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 62 artarak (% 0.74 ) 7, 391
-
16:31XU100
Endeks 6, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 109, 442.00 milyon TL de
-
16:31DAGI
Yüzde 6.96 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 089 adet işlem
-
16:30ACSEL
Yüzde 4.88 oranında artışla 96.80 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 080 adet işlem