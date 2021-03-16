***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/03/2021Karar Sayısı2021/28Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, hazırlanan dipnotları ile Konsolide Olmayan Finansal Durum Tabloları, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun,a) Tarafımızca incelendiği,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ,kar ve zararı ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı kabul edilmiş ve KAP'a gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Nesim PERES Avram PERES Verda MİŞULAMYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan V. Yönetim Kurulu ÜyesiVentura SALTOS Mustafa ERDEMYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918534BIST