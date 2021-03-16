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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

16.03.2021 18:35



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/03/2021
Karar Sayısı
2021/28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                        
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, hazırlanan dipnotları ile Konsolide Olmayan Finansal Durum Tabloları, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun,
a) Tarafımızca incelendiği,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ,kar ve zararı ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı kabul edilmiş ve  KAP'a gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Nesim PERES                                    Avram PERES                                   Verda MİŞULAM
 
Yönetim Kurulu Başkanı               Yönetim Kurulu Başkan V.                      Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
Ventura SALTOS                                                         Mustafa ERDEM
           
Yönetim Kurulu Üyesi                                                   Yönetim Kurulu Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918534


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Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -0,25  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,10  
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