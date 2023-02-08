***HVU* *BVM* *ABO* *HVZ*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HVU******BVM******ABO******HVZ*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [BVM, HVU, HVZ]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız,Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, kurucusu olduğumuz aşağıda unvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri ve TEFAS işlemleri durdurulmuştur.- Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)-BVM- Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon- HVU- Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)- HVZPay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111779BIST