***IAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.02.2021 12:42
***IAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [IAK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 12/02/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %107 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon
IAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909055
BIST
14:061.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:067,0455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0361
14:068,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:06417,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 417,34
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:06
|IDEAS
|29,92
|13.566.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,20
|15.688.629
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|KONTR
|86,10
|69.604.894
|% 9,96
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|37,02
|46.285.736
|% -9,71
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|QNBFB
|68,00
|497.480
|% -5,56
|
|KOZAL
|137,10
|772.573.580
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,62
|689.051.546
|% -0,38
|
|SASA
|30,98
|687.476.072
|% 3,40
|
|PETKM
|5,18
|655.911.641
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,60
|487.017.792
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,62
|689.051.546
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,60
|487.017.792
|% 2,56
|
|PETKM
|5,18
|655.911.641
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,26
|313.333.714
|% 6,23
|
|KARSN
|5,00
|352.261.254
|% 3,95
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0443
|7,0455
|% -0,17
|
|Euro
|8,5534
|8,5584
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7188
|9,7676
|% -0,10
|
|Frank
|7,8869
|7,9344
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8742
|1,8836
|% -0,07
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,75
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-15,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-13,54
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-6,55
|
|Çeyrek
|670
|685
|-3,27
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|
Seans Raporu
14:06
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14:19ERBOS
Yüzde 5.94 oranında artışla 70.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 616, 917 adet işlem
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14:18NATEN
Yüzde 4.04 oranında artışla 46.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 558, 677 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 308.00 milyon TL de
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14:17PARSN
Yüzde 5.12 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 343 adet işlem
-
14:16BSOKE
Yüzde 5.62 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 354, 681 adet işlem