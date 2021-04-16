***IAZ* *AYDEM*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
16.04.2021 10:21
***IAZ******AYDEM*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928702
BIST
13:061.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:068,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:069,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:06459,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,82
|Açılış
|: 459,11
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:04
|QUAGR
|29,12
|183.886.532
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|3.701.637
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,37
|6.344.567
|% -46,76
|
|SAMAT
|5,22
|27.530.278
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.091.748
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.720.817
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|GARAN
|7,30
|772.660.509
|% -0,14
|
|EREGL
|17,79
|525.387.813
|% -1,33
|
|ODAS
|3,52
|400.434.205
|% -4,35
|
|TUREX
|15,79
|374.765.439
|% -9,15
|
|PETKM
|6,34
|297.911.128
|% -1,09
|
|ODAS
|3,52
|400.434.205
|% -4,35
|
|GARAN
|7,30
|772.660.509
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,17
|184.864.877
|% -1,81
|
|TSKB
|1,32
|96.918.387
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,21
|182.159.081
|% 0,94
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0622
|8,0661
|% 0,73
|
|Euro
|9,6623
|9,6673
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,0750
|11,1305
|% 0,63
|
|Frank
|8,7349
|8,7875
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1433
|2,1541
|% 0,65
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|6,96
|
|Altın Gr.
|459
|459
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|25,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|28,50
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|13,78
|
|Çeyrek
|731
|749
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,08
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,22
|