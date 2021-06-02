***IAZ* *BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 17:08
***IAZ******BMSCH*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939652
BIST
17:151.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:158,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0969
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:1510,5165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1078
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:15527,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,48
|Açılış
|: 527,04
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:15
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.769.104
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.315.702
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.605.641
|% -10,00
|
|DARDL
|18,99
|28.072.426
|% -9,49
|
|METUR
|25,12
|36.973.965
|% -8,99
|
|IZFAS
|6,70
|15.667.460
|% -8,59
|
|OYAYO
|8,13
|13.274.665
|% -8,34
|
|SASA
|36,30
|1.549.551.882
|% 7,08
|
|THYAO
|13,67
|1.338.381.126
|% 1,33
|
|GARAN
|8,06
|1.188.275.114
|% -0,49
|
|PETKM
|6,41
|780.031.867
|% 2,89
|
|TUPRS
|101,50
|758.313.994
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|618.007.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|352.518.459
|% 3,37
|
|GARAN
|8,06
|1.188.275.114
|% -0,49
|
|PETKM
|6,41
|780.031.867
|% 2,89
|
|TSKB
|1,37
|141.007.194
|% 0,74
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6146
|8,6159
|% 1,14
|
|Euro
|10,5132
|10,5165
|% 1,04
|
|Sterlin
|12,1641
|12,2252
|% 1,21
|
|Frank
|9,5366
|9,5940
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2886
|2,3001
|% 1,05
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,45
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.470
|3.557
|47,99
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|23,21
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,10
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|0,51
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:27NIBAS
Yüzde 7.10 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 502, 436 adet işlem
-
17:26KNFRT
Yüzde 6.38 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 736 adet işlem
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, KRDMD
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 27 artarak (% 0.18 ) 1, 255
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KENT, VAKKO, EPLAS, YAYLA, MZHLD