***IAZ* *DNISI*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.08.2020 18:29
***IAZ******DNISI*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Tic.A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871462
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05455,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -7,11
|Açılış
|: 455,64
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3750
|7,3798
|% 0,24
|
|Euro
|8,7047
|8,7176
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,6955
|9,7442
|% -0,05
|
|Frank
|8,0755
|8,1241
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9608
|1,9706
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-34,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,21
|45,21
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
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17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem