***IAZ* *INVAZ* *BORSK*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
06.02.2024 13:45
***IAZ******INVAZ******BORSK*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bor Şeker A.Ş. [BORSK] Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247086
BIST
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15:198.819
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 42,03
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:1930,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0237
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:1932,8226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0368
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:191.991,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.991,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:17
|VESBE
|20,02
|1.042.005.898
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|636.356.224
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.922.102
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.610,00
|163.430.015
|% -7,39
|
|YAPRK
|290,75
|285.647.423
|% -7,11
|
|KIMMR
|8,35
|68.191.928
|% -7,02
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|THYAO
|287,25
|7.226.026.614
|% -0,69
|
|SASA
|39,96
|3.804.067.606
|% 2,20
|
|EKGYO
|10,52
|3.309.641.599
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,50
|2.655.818.926
|% 0,70
|
|TUPRS
|153,80
|2.450.964.743
|% -0,84
|
|ZOREN
|5,03
|2.162.833.404
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,52
|3.309.641.599
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|219.611.838
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,74
|2.239.530.134
|% 0,26
|
|SASA
|39,96
|3.804.067.606
|% 2,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5762
|% 0,07
|
|Euro
|32,8206
|32,8329
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2495
|38,4413
|% 0,15
|
|Frank
|34,8880
|35,0981
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1283
|8,1691
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|895,16
|896,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,69
|941,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,22
|2.025,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:17
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15:32XU100
Endeks 8, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 74, 220.00 milyon TL de
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15:32CELHA
Yüzde 4.18 oranında artışla 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 087 adet işlem
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15:30MEDTR
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 503 adet işlem
-
15:29SMART
Yüzde 7.08 oranında artışla 44.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 835 adet işlem
-
15:28CVKMD
Yüzde 5.63 oranında artışla 492.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 185 adet işlem