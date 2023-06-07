***IAZ* *INVAZ* *FORTE*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
07.06.2023 09:50
***IAZ******INVAZ******FORTE*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156639
BIST
13:105.588
En Düşük
|Değişim
|: 3,71%
|| 199,66
|Açılış
|: 5.516
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|Önceki Kapanış
|: 5.389
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5.516
En Yüksek
5.609
13:1023,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 7,39%
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|Açılış
|: 23,3000
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|Önceki Kapanış
|: 21,8500
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23,2269
En Düşük
21,5447
13:1024,8596
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 24,8500
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|Önceki Kapanış
|: 23,3000
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24,9216
En Düşük
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13:101.463,66
En Yüksek
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|| 102,39
|Açılış
|: 1.463,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler13:08
|DOCO
|2.990,50
|29.500.510
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|115.906.784
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.766
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.939.322
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|466.127.619
|% 9,97
|
|IMASM
|19,68
|521.024.568
|% -9,72
|
|UMPAS
|3,12
|78.221
|% -7,14
|
|OYLUM
|4,46
|146.300.508
|% -7,08
|
|MARKA
|10,60
|30.553.490
|% -6,94
|
|HTTBT
|35,18
|10.392.800
|% -6,24
|
|THYAO
|172,20
|5.219.938.379
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,39
|3.707.801.933
|% 3,68
|
|AKBNK
|18,74
|3.317.775.939
|% 3,88
|
|SISE
|45,38
|3.114.170.307
|% 5,83
|
|KCHOL
|100,40
|2.872.501.122
|% 6,92
|
|YKBNK
|12,39
|3.707.801.933
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,79
|2.233.387.277
|% 4,56
|
|ISCTR
|13,54
|2.601.017.228
|% 6,20
|
|AKBNK
|18,74
|3.317.775.939
|% 3,88
|
|KLGYO
|2,98
|389.316.013
|% 4,20
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1628
|23,1675
|% 7,41
|
|Euro
|24,8924
|24,9246
|% 7,67
|
|Sterlin
|28,7515
|28,8957
|% 7,66
|
|Frank
|25,4548
|25,6082
|% 7,57
|
|Riyal
|6,1555
|6,1864
|% 7,37
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|101,59
|
|Cumhuriyet
|9.840
|9.988
|605,00
|
|Tam
|9.784
|10.050
|616,56
|
|Yarım
|4.808
|4.899
|272,00
|
|Çeyrek
|2.397
|2.449
|136,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|17,57
|17,58
|1,21
|
|B. Petrol
|76,69
|76,69
|0,40
|