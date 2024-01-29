***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
29.01.2024 16:50
***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.01.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243297
BIST
'
17:438.465
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 118,69
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:4330,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:4332,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1164
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:431.975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|SEKUR
|10,02
|16.651.892
|% 9,99
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,18
|122.570.238
|% -8,48
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|YGYO
|4,54
|49.511.046
|% -5,61
|
|GARFA
|111,50
|120.057.885
|% -5,43
|
|THYAO
|274,75
|13.790.656.322
|% 5,67
|
|TUPRS
|152,90
|4.405.440.013
|% 3,59
|
|PGSUS
|761,50
|3.617.199.081
|% 2,15
|
|ASELS
|51,20
|3.538.298.044
|% 4,11
|
|EREGL
|43,62
|3.527.660.351
|% 0,74
|
|EKGYO
|10,19
|3.066.627.878
|% -0,97
|
|ZOREN
|4,71
|1.200.968.556
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.760.423
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,28
|2.995.307.071
|% -2,21
|
|AKFGY
|2,04
|256.583.707
|% -1,92
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3467
|30,3508
|% 0,83
|
|Euro
|32,8154
|32,8251
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,3678
|38,5602
|% 0,65
|
|Frank
|34,9640
|35,1746
|% 0,77
|
|Riyal
|8,0685
|8,1090
|% 0,83
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|922,36
|924,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,36
|973,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,94
|2.023,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR
-
17:51
ADEL, EDIP, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında