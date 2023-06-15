***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 18:35
***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurulu Şirket Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağına ekte yer verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159214
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.495
18:0523,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0737
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
18:0525,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,4212
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,9252
En Düşük
25,3574
18:051.488,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,09
|Açılış
|: 1.488,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6393
|23,6464
|% 0,32
|
|Euro
|25,8843
|25,9355
|% 1,71
|
|Sterlin
|30,1271
|30,2782
|% 1,32
|
|Frank
|26,4187
|26,5779
|% 1,47
|
|Riyal
|6,2830
|6,3145
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|15,66
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,41
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.765
|4.879
|24,00
|
|Çeyrek
|2.382
|2.440
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|0,00
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|2,47
|