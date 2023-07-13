***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2023 18:44
***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarihinde yayımlanan 2023/37 sayılı haftalık bülteninde ilan edildiği üzere olumlu karşılanmış olan, şirketimiz paylarının devrine ilişkin işlemlerin bugün (13.07.2023) itibarıyla ortaklar arasında tamamlandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Pay devri sonrası şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:
Pay Sahibi Pay Adedi Pay Yüzdesi
AZ Yatırım Holding A.Ş. 310.000.000 %100
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171683
BIST
'
18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0823
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0329
18:0529,1856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1216
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.641,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.641,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.639,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SISE
|47,90
|5.046.881.926
|% 2,57
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|KRDMD
|23,20
|3.746.366.187
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0332
|26,0411
|% -0,33
|
|Euro
|29,1749
|29,2178
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,1154
|34,2864
|% 0,86
|
|Frank
|30,2711
|30,4534
|% 0,95
|
|Riyal
|6,9355
|6,9703
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|1,76
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.576
|10.784
|-42,00
|
|Yarım
|5.288
|5.417
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.652
|2.708
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|20,67
|20,69
|0,42
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
-
17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN