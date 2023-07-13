***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarihinde yayımlanan 2023/37 sayılı haftalık bülteninde ilan edildiği üzere olumlu karşılanmış olan, şirketimiz paylarının devrine ilişkin işlemlerin bugün (13.07.2023) itibarıyla ortaklar arasında tamamlandığı tarafımıza bildirilmiştir.Pay devri sonrası şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:Pay Sahibi Pay Adedi Pay YüzdesiAZ Yatırım Holding A.Ş. 310.000.000 %100Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171683BIST