***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 150.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 28.09.2023 tarih ve 57/1215 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198702BIST