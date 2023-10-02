***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2023 16:46
***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 150.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 28.09.2023 tarih ve 57/1215 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198702
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0792
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1491
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.616,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,80
|Açılış
|: 1.616,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4538
|27,4616
|% 0,29
|
|Euro
|28,8423
|28,8594
|% -0,51
|
|Sterlin
|33,1894
|33,3558
|% -0,33
|
|Frank
|29,7898
|29,9693
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2973
|7,3339
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-17,24
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|18,78
|18,80
|-0,76
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-1,06
|