***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma Aracı İhracı BaşvurusuYönetim Kurulumuz 27.11.2023 tarihli toplantısında, 600.000.000 Türk Lirası tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesine karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220315BIST