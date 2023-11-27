***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2023 18:56
***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu
Yönetim Kurulumuz 27.11.2023 tarihli toplantısında, 600.000.000 Türk Lirası tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220315
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0784
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9370
En Düşük
28,8129
18:0531,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0297
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.868,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9003
|28,9104
|% 0,18
|
|Euro
|31,6220
|31,6419
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3463
|36,5286
|% 0,17
|
|Frank
|32,6692
|32,8660
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6835
|7,7220
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,65
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|918,31
|920,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,19
|1.062,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,93
|79,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,28
|2.011,65
|% 0,66
|