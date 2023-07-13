***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 310000000 TRY 100TOPLAM 310000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ELSHAN GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu BaşkanıJEYHUN ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan VekiliKENAN ULUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür YardımcısıEVREN KARABULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSHAHRİYAR GURBANZADE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEVREN KARABULUT Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliGÖKÇE ARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliMEHMET OĞUZHAN TANYERİ Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171684BIST