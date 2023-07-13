***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2023 18:45
***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 310000000 TRY 100
TOPLAM 310000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ELSHAN GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
JEYHUN ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KENAN ULUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı
EVREN KARABULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SHAHRİYAR GURBANZADE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN KARABULUT Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
GÖKÇE ARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
MEHMET OĞUZHAN TANYERİ Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171684
BIST