***IAZ* *INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2023 17:46
***IAZ******INVAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2023
Karar Sayısı
377
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanımız ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185244
BIST
'
18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0821
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9226
18:0529,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0750
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
18:051.658,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.658,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|33,66
|64.425.897
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.418.757
|% 10,00
|
|MERIT
|56,65
|72.369.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.840.364
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.420.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|399,90
|4.605.884.801
|% -9,99
|
|AVHOL
|105,50
|162.300.729
|% -9,98
|
|MNDRS
|9,92
|316.254.251
|% -9,90
|
|PEGYO
|7,22
|153.119.310
|% -9,75
|
|DYOBY
|26,06
|122.303.363
|% -6,86
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 8,28
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 3,70
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 3,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 6,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,51
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0423
|27,0492
|% 0,31
|
|Euro
|29,5136
|29,5230
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1879
|34,3593
|% 0,19
|
|Frank
|30,6561
|30,8407
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.109
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.572
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem