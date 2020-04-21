***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.04.2020 14:36
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839559
BIST
17:2897.892
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.054,24
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:286,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:287,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0451
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:28377,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,50
|Açılış
|: 377,99
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|82.897.993
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|116.928.875
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.432.023
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|81.357.574
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|18.945.007
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,90
|28.300.711
|% -6,96
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,88
|858.085.976
|% 7,96
|
|GARAN
|8,23
|576.511.839
|% -1,91
|
|ASELS
|27,12
|556.973.205
|% -1,02
|
|THYAO
|10,48
|503.396.426
|% -1,50
|
|ISFIN
|3,33
|494.173.367
|% 0,60
|
|ODAS
|1,66
|466.141.682
|% 3,11
|
|ECILC
|4,88
|858.085.976
|% 7,96
|
|ISFIN
|3,33
|494.173.367
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,79
|300.512.659
|% 1,45
|
|GSRAY
|2,54
|259.673.137
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5808
|8,6238
|% -0,24
|
|Frank
|7,1850
|7,2283
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,92
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.480
|-3,80
|
|Tam
|2.485
|2.545
|-15,30
|
|Yarım
|1.211
|1.242
|-1,90
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,11
|20,11
|-5,46
|
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