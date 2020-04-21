***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 353.752.839 15.711.964Satışların Maliyeti16 -336.151.082 -6.187.534TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.601.757 9.524.430BRÜT KAR (ZARAR)17.601.757 9.524.430Genel Yönetim Giderleri17 -10.566.914 -9.585.735Pazarlama Giderleri17 -2.655.836 -2.752.947Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 4.213.037 3.835.008Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -919.714 -8.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.672.330 1.012.613FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.672.330 1.012.613Finansman Gelirleri19 732.792 411.888Finansman Giderleri20 -6.354.959 -3.430.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.050.163 -2.006.412Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-72.525 22.007Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -217.003Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 144.478 22.007SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.977.638 -1.984.405DÖNEM KARI (ZARARI)1.977.638 -1.984.405Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.977.638 -1.984.405Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.905.755 -8.112.884Dönem Karı (Zararı)1.977.638 -1.984.405Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.495.927 578.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.406.188 538.299Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler779.616 238.998Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 314.392 58.552Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler227.256Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler237.968 180.446Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.473.165Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-709.945Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.183.110Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.011.487Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.369 -175.683Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.369 -175.683Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -144.478 -23.318Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6 6.292İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.031.781 -6.706.775Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-502.606Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.643.879 -5.517.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 57.909İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.643.889 -5.575.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.896.930 7.257.057İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-980.678İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.916.252 7.257.057Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-25.811 2.111Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.008 -2.164.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-46 -57.888İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)56.054 -2.106.871Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.968 213.788İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-38.968 213.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.993.815 -6.497.851Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.993.815 -6.657.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)159.474Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.558.216 -8.112.884Alınan Temettüler19 69.711Ödenen Faiz-5.558.599Alınan Faiz562.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -193.307Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -16.790Vergi İadeleri (Ödemeleri)-211.294YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.211 -42.912Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları46.004Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.211 -88.916Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.211 -88.916FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.145.681 8.661.938Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri42.899.321 8.661.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.324.453Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.429.187YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-777.285 506.142Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.011.487NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)234.202 506.142DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.528.084 1.021.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.762.286 1.528.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.375.818 26.659.297Finansal Yatırımlar5 553.119 37.144Ticari Alacaklar7 30.265.708 16.648.268İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar30.265.708 16.648.258Diğer Alacaklar8 11.056.295 8.425.465İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 1.058.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.998.123 8.425.465Peşin Ödenmiş Giderler14 135.371 109.560İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 135.371 109.560Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 61.175Diğer Dönen Varlıklar14 7.250 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 7.250 5.000ARA TOPLAM71.393.561 51.945.909TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.393.561 51.945.909DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar8 2.497.624 845.677İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.497.624 845.677Maddi Duran Varlıklar9 590.225 930.165Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.053.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 39.144 45.251Ertelenmiş Vergi Varlığı21 215.198 5.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.912.503 3.343.547TOPLAM VARLIKLAR79.306.064 55.289.456KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 43.983.818 23.338.191İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 43.983.818 23.338.191Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.068.763Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 42.915.055 23.338.191Ticari Borçlar7 1.905.309 3.360.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 46İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.905.309 3.360.751Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 106.992 92.772Diğer Borçlar8 678.872 717.840İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 678.872 717.840Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 150.119Kısa Vadeli Karşılıklar874.555 461.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 383.748 280.831Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 490.807 180.797ARA TOPLAM47.699.665 27.971.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.699.665 27.971.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.226.845İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 2.226.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.226.845Uzun Vadeli Karşılıklar13 457.223 111.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 457.223 111.453Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.684.068 111.453TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.383.733 28.082.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.922.331 27.206.775Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.045.123 1.307.205Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-244.543 17.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -244.543 17.539Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -4.100.430 -2.116.025Net Dönem Karı veya Zararı1.977.638 -1.984.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.922.331 27.206.775TOPLAM KAYNAKLAR79.306.064 55.289.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 16.127 1.406 -2.152.166 -80.895 27.784.472 27.784.472Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.d 1.122.767 -1.406 117.036 1.238.397 1.238.397Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.122.767 16.127 -2.035.130 -80.895