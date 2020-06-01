***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 474.452.891 37.059.606Satışların Maliyeti16 -469.738.127 -33.321.735TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.714.764 3.737.871BRÜT KAR (ZARAR)4.714.764 3.737.871Genel Yönetim Giderleri17 -3.481.363 -2.439.522Pazarlama Giderleri17 -871.847 -543.325Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.791.404 2.973.845Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-419.580 -1.553.262ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.733.378 2.175.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.733.378 2.175.607Finansman Gelirleri19 172.411 96.163Finansman Giderleri20 -677.303 -1.441.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.228.486 830.207Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-452.534 12.017Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -496.501Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 43.967 12.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.775.952 842.224DÖNEM KARI (ZARARI)1.775.952 842.224Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.775.952 842.224Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.561.970 -3.570.675Dönem Karı (Zararı)1.775.952 842.224Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-510.708 184.576Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 407.618 98.135Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler212.088 97.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 417.342 -20.885Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-205.254 118.018Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler449.687Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-147.883Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler597.570Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.073.710Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler532.322Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler532.322Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -43.967 -10.692Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6 5.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.361.025 -4.597.475Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.948Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.007.172 -6.509.483İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16.007.172 -6.509.483Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.302.061 -1.644.411İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-140.250 -247.235İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.442.311 -1.397.176Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-150.537 -21.451Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.655 3.000.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.655 3.000.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13.712Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.850.065 500.827İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-30.850.065 500.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.649.765 76.270Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.649.765 -11.330Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)87.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.095.781 -3.570.675Alınan Temettüler19 1Ödenen Faiz-450.406Alınan Faiz147.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -49.873Vergi İadeleri (Ödemeleri)-97.003Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-16.790YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.211 7.574Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7.574Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.211Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.211FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.001.685 4.023.267Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.631.251 4.023.267Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.265.842Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -363.724YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)422.504 460.166Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.073.709NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.496.213 460.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.762.286 23.435.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.258.499 23.896.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.802.443 29.375.818 26.659.297Finansal Yatırımlar5 31.744 553.119 37.144Ticari Alacaklar7 14.310.240 30.265.708 16.648.268İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.310.240 30.265.708 16.648.258Diğer Alacaklar8 10.775.786 11.056.295 8.425.465İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 1.198.422 1.058.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.577.364 9.998.123 8.425.465Peşin Ödenmiş Giderler14 285.908 135.371 109.560İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 285.908 135.371 109.560Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 233.372 61.175Diğer Dönen Varlıklar14 46.022 7.250 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 46.022 7.250 5.000ARA TOPLAM58.485.515 71.393.561 51.945.909TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.485.515 71.393.561 51.945.909DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar8 2.684.365 2.497.624 845.677İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.684.365 2.497.624 845.677Maddi Duran Varlıklar9 386.169 590.225 930.165Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.801.948 3.053.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 103.903 39.144 45.251Ertelenmiş Vergi Varlığı21 245.233 215.198 5.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.738.872 7.912.503 3.343.547TOPLAM VARLIKLAR66.224.387 79.306.064 55.289.456KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 30.683.503 43.983.818 23.338.191İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.683.503 43.983.818 23.338.191Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.049.405 1.068.763Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 29.634.098 42.915.055 23.338.191Ticari Borçlar7 163.300 1.905.309 3.360.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlar46İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar163.300 1.905.309 3.360.751Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 120.704 106.992 92.772Diğer Borçlar8 750.511 678.872 717.840İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 750.511 678.872 717.840Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 480.494 150.119Kısa Vadeli Karşılıklar887.588 874.555 461.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 550.331 383.748 280.831Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 337.257 490.807 180.797ARA TOPLAM33.086.100 47.699.665 27.971.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.086.100 47.699.665 27.971.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.795.827 2.226.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.795.827 2.226.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.795.827 2.226.845Uzun Vadeli Karşılıklar13 588.450 457.223 111.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 588.450 457.223 111.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.384.277 2.684.068 111.453TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.470.377 50.383.733 28.082.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.754.010 28.922.331 27.206.775Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.100.850 1.045.123 1.307.205Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15 1.289.666 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-188.816 -244.543 17.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -188.816 -244.543 17.539Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -2.122.792 -4.100.430 -2.116.025Net Dönem Karı veya Zararı1.775.952 1.977.638 -1.984.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.754.010 28.922.331 27.206.775TOPLAM KAYNAKLAR66.224.387 79.306.064 55.289.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.d 1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296Düzeltmelerden Sonraki Tutar15 30.000.000 1.289.666 17.539 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775Transferler-1.984.405 1.984.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.300 842.224 847.524 847.524Dönem Karı (Zararı)842.224 842.224 842.224Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.300 5.300 5.300Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.289.666 22.839 -4.100.430 842.224 28.054.299 28.054.299Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331Transferler1.977.638 -1.977.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.727 1.775.952 1.831.679 1.831.679Dönem Karı (Zararı)1.775.952 1.775.952 1.775.952Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55.727 55.727Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.289.666 -188.816 -2.122.792 1.775.952 30.754.010 30.754.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.775.952 842.224DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar55.727 5.300Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 69.659 6.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.932 -1.325Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-13.932 -1.325Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.727 5.300TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.831.679 847.524Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.831.679 847.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848326BIST