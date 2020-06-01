***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 20:03
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 474.452.891 37.059.606
Satışların Maliyeti
16 -469.738.127 -33.321.735
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.714.764 3.737.871
BRÜT KAR (ZARAR)
4.714.764 3.737.871
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.481.363 -2.439.522
Pazarlama Giderleri
17 -871.847 -543.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.791.404 2.973.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-419.580 -1.553.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.733.378 2.175.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.733.378 2.175.607
Finansman Gelirleri
19 172.411 96.163
Finansman Giderleri
20 -677.303 -1.441.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.228.486 830.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-452.534 12.017
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -496.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 43.967 12.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.775.952 842.224
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.775.952 842.224
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.775.952 842.224
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.561.970 -3.570.675
Dönem Karı (Zararı)
1.775.952 842.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-510.708 184.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 407.618 98.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
212.088 97.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 417.342 -20.885
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-205.254 118.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
449.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-147.883
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
597.570
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.073.710
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
532.322
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
532.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -43.967 -10.692
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6 5.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.361.025 -4.597.475
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.007.172 -6.509.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.007.172 -6.509.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.302.061 -1.644.411
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-140.250 -247.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.442.311 -1.397.176
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-150.537 -21.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.655 3.000.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.655 3.000.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.850.065 500.827
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.850.065 500.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.649.765 76.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.649.765 -11.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
87.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.095.781 -3.570.675
Alınan Temettüler
19 1
Ödenen Faiz
-450.406
Alınan Faiz
147.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -49.873
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-97.003
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.790
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.211 7.574
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.211
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.001.685 4.023.267
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.631.251 4.023.267
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.265.842
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -363.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
422.504 460.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.073.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.496.213 460.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.762.286 23.435.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.258.499 23.896.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.802.443 29.375.818 26.659.297
Finansal Yatırımlar
5 31.744 553.119 37.144
Ticari Alacaklar
7 14.310.240 30.265.708 16.648.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.310.240 30.265.708 16.648.258
Diğer Alacaklar
8 10.775.786 11.056.295 8.425.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 1.198.422 1.058.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.577.364 9.998.123 8.425.465
Peşin Ödenmiş Giderler
14 285.908 135.371 109.560
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 285.908 135.371 109.560
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 233.372 61.175
Diğer Dönen Varlıklar
14 46.022 7.250 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 46.022 7.250 5.000
ARA TOPLAM
58.485.515 71.393.561 51.945.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.485.515 71.393.561 51.945.909
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
8 2.684.365 2.497.624 845.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.684.365 2.497.624 845.677
Maddi Duran Varlıklar
9 386.169 590.225 930.165
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.801.948 3.053.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 103.903 39.144 45.251
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 245.233 215.198 5.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.738.872 7.912.503 3.343.547
TOPLAM VARLIKLAR
66.224.387 79.306.064 55.289.456
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 30.683.503 43.983.818 23.338.191
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.683.503 43.983.818 23.338.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.049.405 1.068.763
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 29.634.098 42.915.055 23.338.191
Ticari Borçlar
7 163.300 1.905.309 3.360.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
46
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
163.300 1.905.309 3.360.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 120.704 106.992 92.772
Diğer Borçlar
8 750.511 678.872 717.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 750.511 678.872 717.840
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 480.494 150.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
887.588 874.555 461.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 550.331 383.748 280.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 337.257 490.807 180.797
ARA TOPLAM
33.086.100 47.699.665 27.971.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.086.100 47.699.665 27.971.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.795.827 2.226.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.795.827 2.226.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.795.827 2.226.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 588.450 457.223 111.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 588.450 457.223 111.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.384.277 2.684.068 111.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.470.377 50.383.733 28.082.681
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.754.010 28.922.331 27.206.775
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.100.850 1.045.123 1.307.205
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15 1.289.666 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-188.816 -244.543 17.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -188.816 -244.543 17.539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -2.122.792 -4.100.430 -2.116.025
Net Dönem Karı veya Zararı
1.775.952 1.977.638 -1.984.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.754.010 28.922.331 27.206.775
TOPLAM KAYNAKLAR
66.224.387 79.306.064 55.289.456
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.d 1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15 30.000.000 1.289.666 17.539 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775
Transferler
-1.984.405 1.984.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.300 842.224 847.524 847.524
Dönem Karı (Zararı)
842.224 842.224 842.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.300 5.300 5.300
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.289.666 22.839 -4.100.430 842.224 28.054.299 28.054.299
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331
Transferler
1.977.638 -1.977.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.727 1.775.952 1.831.679 1.831.679
Dönem Karı (Zararı)
1.775.952 1.775.952 1.775.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.727 55.727
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.289.666 -188.816 -2.122.792 1.775.952 30.754.010 30.754.010
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.775.952 842.224
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55.727 5.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 69.659 6.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.932 -1.325
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-13.932 -1.325
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.727 5.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.831.679 847.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.831.679 847.524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848326
BIST