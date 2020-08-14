***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
14.08.2020 22:05
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 479.510.467 77.603.214 5.057.576 40.520.207
Satışların Maliyeti
28 -470.078.436 -69.432.598 -340.309 -36.110.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.432.031 8.170.616 4.717.267 4.409.344
BRÜT KAR (ZARAR)
9.432.031 8.170.616 4.717.267 4.409.344
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -6.238.982 -5.071.628 -2.757.619 -2.758.089
Pazarlama Giderleri
29-30 -1.756.745 -1.150.826 -884.898 -515.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.667.433 2.507.240 -123.971 1.087.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -120.104 -219.393 299.476 -162.847
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3873
En Düşük
7,3269
18:058,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0615
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7545
En Düşük
8,6435
18:05460,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 460,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3747
|7,3810
|% 0,55
|
|Euro
|8,7276
|8,7396
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,6290
|9,6773
|% 0,71
|
|Frank
|8,0822
|8,1308
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9623
|1,9722
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-12,01
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|-1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,27
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
|