***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 479.510.467 77.603.214 5.057.576 40.520.207Satışların Maliyeti28 -470.078.436 -69.432.598 -340.309 -36.110.863TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.432.031 8.170.616 4.717.267 4.409.344BRÜT KAR (ZARAR)9.432.031 8.170.616 4.717.267 4.409.344Genel Yönetim Giderleri29-30 -6.238.982 -5.071.628 -2.757.619 -2.758.089Pazarlama Giderleri29-30 -1.756.745 -1.150.826 -884.898 -515.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.667.433 2.507.240 -123.971 1.087.677Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -120.104 -219.393 299.476 -162.847ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)