***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.266.715.952 191.697.600 911.960.189 114.094.386Satışların Maliyeti28 -2.249.865.820 -178.828.817 -904.542.088 -109.396.219TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.850.132 12.868.783 7.418.101 4.698.167BRÜT KAR (ZARAR)16.850.132 12.868.783 7.418.101 4.698.167Genel Yönetim Giderleri29-30 -10.023.885 -7.533.611 -3.784.903 -2.461.983Pazarlama Giderleri29-30 -2.855.323 -1.831.957 -1.098.578 -681.131Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.638.414 2.182.871 970.981 -324.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -190.026 -320.794 -69.922 -101.401ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.419.312 5.365.292 3.435.679 1.129.283FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.419.312 5.365.292 3.435.679 1.129.283Finansman Gelirleri33 1.204.489 450.520 654.810 165.769Finansman Giderleri33 -3.714.126 -5.075.542 -1.843.718 -1.693.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35 4.909.675 740.270 2.246.771 -398.571Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.162.991 219.065 -613.215 75.816Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.130.668 -593.129Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-32.323 219.065 -20.086 75.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.746.684 959.335 1.633.556 -322.755DÖNEM KARI (ZARARI)3.746.684 959.335 1.633.556 -322.755Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.746.684 959.335 1.633.556 -322.755Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,04300000 -0,01800000 0,01500000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.905.152 -7.394.506Dönem Karı (Zararı)3.746.684 959.335Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.746.684 959.335Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.916.163 3.611.892Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 1.043.292 836.939Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler299.325 509.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 139.111 185.324Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 19.963 6.351Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 140.251 317.835Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.404.390 3.068.767Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.012.687 -248.397Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 3.417.077 3.317.164Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.993.835 -590.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.292Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6.292Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.162.991 -219.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.609.893 -8.846.030Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)73.040 -266Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -31.147.489 -15.647.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10-11 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10-11 -31.147.489 -15.647.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.009.992 -2.724.984İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10-11 -478.593 -602.762İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10-11 3.488.585 -2.122.222Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -62.603 -46.415Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 902.702 -96.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10-11 3İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10-11 902.702 -96.131Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 37.325 38.820Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 965.821 9.630.774İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10-11 965.821 9.630.774İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -5.388.681Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -5.388.681Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.947.046 -4.274.803Alınan Temettüler89.360 69.710Ödenen Faiz-3.218.605 -3.270.548Alınan Faiz1.012.690 178.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22-24 -71.121 -75.081Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-5.005Vergi İadeleri (Ödemeleri)-770.430 -17.466YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-188.328 -910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -188.328 -910Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -188.328 -910FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.841.759 10.215.587Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.913.029 10.854.737Kredilerden Nakit Girişleri8 27.913.029 10.854.737Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -783.438 -639.150Ödenen Faiz-287.832YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.251.721 2.820.171Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.993.834 590.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)742.113 3.410.722DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.762.286 23.387.885DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.504.399 26.798.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 40.359.782 29.375.818Finansal Yatırımlar7 263 553.119Ticari Alacaklar10 61.413.197 30.265.708İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 61.413.197 30.265.708Diğer Alacaklar11 5.643.970 11.056.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 1.536.765 1.058.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.107.205 9.998.123Peşin Ödenmiş Giderler15 197.974 135.371Diğer Dönen Varlıklar26 101.577 7.250ARA TOPLAM107.716.763 71.393.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.716.763 71.393.561DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.997.070 1.517.254Diğer Alacaklar11 4.899.957 2.497.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.899.957 2.497.624Maddi Duran Varlıklar18 481.275 590.225Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.537.421 3.053.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 110.624 39.144Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 110.624 39.144Ertelenmiş Vergi Varlığı35 274.512 215.198TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.300.859 7.912.503TOPLAM VARLIKLAR118.017.622 79.306.064KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 71.875.092 43.983.818Ticari Borçlar10 7.755.508 1.905.309İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 7.755.508 1.905.309Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 144.317 106.992Diğer Borçlar11 1.644.693 678.872İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.644.693 678.872Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 510.357 150.119Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.034.769 874.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 467.109 383.748Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 567.660 490.807ARA TOPLAM82.964.736 47.699.665TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.964.736 47.699.665UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.831.667 2.226.845Uzun Vadeli Karşılıklar24 660.170 457.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 660.170 457.223TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.491.837 2.684.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER85.456.573 50.383.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 32.561.049 28.922.331Ödenmiş Sermaye27 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 937.157 1.045.123Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -2.122.792 -4.100.430Net Dönem Karı veya Zararı27 3.746.684 1.977.638TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.561.049 28.922.331TOPLAM KAYNAKLAR118.017.622 79.306.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479Hatalara İlişkin Düzeltmeler1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 30.000.000 1.289.666 17.539 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775Transferler-1.984.405 1.984.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-242.348 959.335 716.987 716.987Dönem Karı (Zararı)27 959.335 959.335 959.335Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-242.348 -242.348 -242.348Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -224.809 -4.100.430 959.335 27.923.762 27.923.762Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331Transferler27 1.977.638 -1.977.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107.966 3.746.684 3.638.718 3.638.718Dönem Karı (Zararı)27 3.746.684 3.746.684 3.746.684Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-107.966 -107.966 -107.966Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -352.509 -2.122.792 3.746.684 32.561.049 32.561.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.746.684 959.335 1.633.556 -322.755DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-107.966 -242.348 -121.571 -54.626Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -134.957 -302.935 -151.964 -68.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.991 60.587 30.393 13.656Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 26.991 60.587 30.393 13.656Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-107.966 -242.348 -121.571 -54.626TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.638.718 716.987 1.511.985 -377.381Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.638.718 716.987 1.511.985 -377.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885254BIST