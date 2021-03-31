***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 23:52
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 6.054.898.716 353.752.839
Satışların Maliyeti
28 -6.027.202.656 -336.151.082
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.696.060 17.601.757
BRÜT KAR (ZARAR)
27.696.060 17.601.757
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -14.054.046 -10.566.914
Pazarlama Giderleri
29,30 -4.206.144 -2.655.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.192.297 4.213.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.934.133 -919.714
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.694.034 7.672.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.694.034 7.672.330
Finansman Gelirleri
33 1.499.884 732.792
Finansman Giderleri
33 -4.430.211 -6.354.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.763.707 2.050.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.308.525 -72.525
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.369.159 -217.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
60.634 144.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.455.182 1.977.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.455.182 1.977.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.455.182 1.977.638
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.357.830 -18.905.755
Dönem Karı (Zararı)
4.455.182 1.977.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.455.182 1.977.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.739.458 6.495.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.297.812 1.406.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
973.794 779.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 188.330 314.392
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 36.577 227.256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 748.887 237.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.281.259 5.473.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.025.347 -709.945
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 3.306.606 6.183.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.121.932 -1.011.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.369
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.369
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.308.525 -138.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.819.593 -22.031.781
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
552.771 -502.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -54.576.587 -13.643.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 -13.643.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 -54.576.587 10
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.720.650 -3.896.930
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 -679.521 -2.916.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 4.400.171 -980.678
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -165.841 -25.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.975.511 56.008
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,11 56.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,11 15.975.511 -46
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 42.514 14.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 430.254 -38.968
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -418.783
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,11 849.037 -38.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 2.201.135 -3.993.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 2.201.135 -3.993.815
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.624.953 -13.558.216
Alınan Temettüler
89.360 69.711
Ödenen Faiz
-3.395.966 -5.558.599
Alınan Faiz
1.025.347 562.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -147.645 -193.307
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-16.790
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.303.973 -211.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-214.940 -17.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-214.940 -17.211
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -214.940 -17.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.460.413 18.145.681
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.460.786 42.899.321
Kredilerden Nakit Girişleri
8 39.460.786 42.899.321
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.324.453
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -23.324.453
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.000.373 -1.429.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.887.643 -777.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.121.932 1.011.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.009.575 234.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.762.286 1.528.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.771.861 1.762.286
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.664.066 29.375.818
Finansal Yatırımlar
7 348 553.119
Ticari Alacaklar
10 84.842.295 30.265.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 84.842.295 30.265.708
Diğer Alacaklar
11 6.465.952 11.056.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 1.737.693 1.058.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.728.259 9.998.123
Peşin Ödenmiş Giderler
15 301.212 135.371
Diğer Dönen Varlıklar
26 361.067 7.250
ARA TOPLAM
137.634.940 71.393.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.634.940 71.393.561
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.936.037 1.936.037
Diğer Alacaklar
11 3.367.317 2.497.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.367.317 2.497.624
Maddi Duran Varlıklar
18 427.014 590.225
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.436.391 3.053.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 101.381 39.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 101.381 39.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 314.656 215.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.582.796 8.331.286
TOPLAM VARLIKLAR
147.217.736 79.724.847
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 83.218.867 43.983.818
Ticari Borçlar
10 23.714.445 1.905.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 23.714.445 1.905.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 149.506 106.992
Diğer Borçlar
1.527.909 1.097.655
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 418.783
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.527.909 678.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 215.305 150.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.660.019 874.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 589.470 383.748
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.070.549 490.807
ARA TOPLAM
110.486.051 48.118.448
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.486.051 48.118.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.817.440 2.226.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 692.028 457.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 692.028 457.223
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.509.468 2.684.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.995.519 50.802.516
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.222.217 28.922.331
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 889.827 1.045.123
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.122.792 -4.100.430
Net Dönem Karı veya Zararı
27 4.455.182 1.977.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.222.217 28.922.331
TOPLAM KAYNAKLAR
147.217.736 79.724.847
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 30.000.000 1.289.666 17.539 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775
Transferler
27 -1.984.405 1.984.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.977.638 1.715.556 1.715.556
Dönem Karı (Zararı)
27 1.977.638 1.977.638 1.977.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.082 -262.082 -262.082
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331
Transferler
27 1.977.638 -1.977.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.296 4.455.172 4.299.886 4.299.886
Dönem Karı (Zararı)
27 4.455.172 4.455.172 4.455.172
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.296 -155.296 -155.296
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -399.839 -2.122.792 4.455.172 33.222.217 33.222.217
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 4.455.182 1.977.638
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-155.296 -262.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -194.120 -327.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.824 65.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 38.824 65.520
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-155.296 -262.082
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.299.886 1.715.556
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.299.886 1.715.556
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922478
BIST