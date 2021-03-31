***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 6.054.898.716 353.752.839Satışların Maliyeti28 -6.027.202.656 -336.151.082TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.696.060 17.601.757BRÜT KAR (ZARAR)27.696.060 17.601.757Genel Yönetim Giderleri29,30 -14.054.046 -10.566.914Pazarlama Giderleri29,30 -4.206.144 -2.655.836Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.192.297 4.213.037Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.934.133 -919.714ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.694.034 7.672.330FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.694.034 7.672.330Finansman Gelirleri33 1.499.884 732.792Finansman Giderleri33 -4.430.211 -6.354.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.763.707 2.050.163Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.308.525 -72.525Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.369.159 -217.003Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri60.634 144.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.455.182 1.977.638DÖNEM KARI (ZARARI)4.455.182 1.977.638Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.455.182 1.977.638Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.357.830 -18.905.755Dönem Karı (Zararı)4.455.182 1.977.638Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.455.182 1.977.638Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.739.458 6.495.927Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 1.297.812 1.406.188Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler973.794 779.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 188.330 314.392Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 36.577 227.256Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 748.887 237.968Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.281.259 5.473.165Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.025.347 -709.945Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 3.306.606 6.183.110Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.121.932 -1.011.487Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.369Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-13.369Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.308.525 -138.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.819.593 -22.031.781Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)552.771 -502.606Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -54.576.587 -13.643.879İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,11 -13.643.889İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,11 -54.576.587 10Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.720.650 -3.896.930İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10,11 -679.521 -2.916.252İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10,11 4.400.171 -980.678Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -165.841 -25.811Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 15.975.511 56.008İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,11 56.054İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,11 15.975.511 -46Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 42.514 14.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 430.254 -38.968İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 -418.783İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10,11 849.037 -38.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 2.201.135 -3.993.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 2.201.135 -3.993.815Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.624.953 -13.558.216Alınan Temettüler89.360 69.711Ödenen Faiz-3.395.966 -5.558.599Alınan Faiz1.025.347 562.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -147.645 -193.307Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-16.790Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.303.973 -211.294YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-214.940 -17.211Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-214.940 -17.211Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -214.940 -17.211FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.460.413 18.145.681Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri39.460.786 42.899.321Kredilerden Nakit Girişleri8 39.460.786 42.899.321Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.324.453Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -23.324.453Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.000.373 -1.429.187YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.887.643 -777.285Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.121.932 1.011.487NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.009.575 234.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.762.286 1.528.084DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.771.861 1.762.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 45.664.066 29.375.818Finansal Yatırımlar7 348 553.119Ticari Alacaklar10 84.842.295 30.265.708İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 84.842.295 30.265.708Diğer Alacaklar11 6.465.952 11.056.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 1.737.693 1.058.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.728.259 9.998.123Peşin Ödenmiş Giderler15 301.212 135.371Diğer Dönen Varlıklar26 361.067 7.250ARA TOPLAM137.634.940 71.393.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR137.634.940 71.393.561DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.936.037 1.936.037Diğer Alacaklar11 3.367.317 2.497.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.367.317 2.497.624Maddi Duran Varlıklar18 427.014 590.225Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.436.391 3.053.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 101.381 39.144Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 101.381 39.144Ertelenmiş Vergi Varlığı35 314.656 215.198TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.582.796 8.331.286TOPLAM VARLIKLAR147.217.736 79.724.847KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 83.218.867 43.983.818Ticari Borçlar10 23.714.445 1.905.309İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 23.714.445 1.905.309Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 149.506 106.992Diğer Borçlar1.527.909 1.097.655İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 418.783İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.527.909 678.872Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 215.305 150.119Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.660.019 874.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 589.470 383.748Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.070.549 490.807ARA TOPLAM110.486.051 48.118.448TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.486.051 48.118.448UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.817.440 2.226.845Uzun Vadeli Karşılıklar24 692.028 457.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 692.028 457.223TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.509.468 2.684.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER113.995.519 50.802.516ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.222.217 28.922.331Ödenmiş Sermaye27 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 889.827 1.045.123Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -2.122.792 -4.100.430Net Dönem Karı veya Zararı27 4.455.182 1.977.638TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.222.217 28.922.331TOPLAM KAYNAKLAR147.217.736 79.724.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479Hatalara İlişkin Düzeltmeler1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 30.000.000 1.289.666 17.539 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775Transferler27 -1.984.405 1.984.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.977.638 1.715.556 1.715.556Dönem Karı (Zararı)27 1.977.638 1.977.638 1.977.638Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-262.082 -262.082 -262.082Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331Transferler27 1.977.638 -1.977.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-155.296 4.455.172 4.299.886 4.299.886Dönem Karı (Zararı)27 4.455.172 4.455.172 4.455.172Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-155.296 -155.296 -155.296Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -399.839 -2.122.792 4.455.172 33.222.217 33.222.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 4.455.182 1.977.638DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-155.296 -262.082Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -194.120 -327.602Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.824 65.520Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 38.824 65.520Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-155.296 -262.082TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.299.886 1.715.556Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.299.886 1.715.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922478BIST