***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.370.054.385 479.510.467 3.214.175.160 5.057.576Satışların Maliyeti28 -4.346.096.103 -470.078.436 -3.202.759.492 -340.309TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.958.282 9.432.031 11.415.668 4.717.267BRÜT KAR (ZARAR)23.958.282 9.432.031 11.415.668 4.717.267Genel Yönetim Giderleri29-30 -10.058.970 -6.238.982 -5.356.373 -2.757.619Pazarlama Giderleri29-30 -2.177.987 -1.756.745 -827.157 -884.898Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.910.277 2.667.433 1.089.712 -123.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.716.505 -120.104 -24.050 299.476ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.915.097 3.983.633 6.297.800 1.250.255FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.915.097 3.983.633 6.297.800 1.250.255Finansman Gelirleri33 2.635.946 549.679 2.034.650 377.268Finansman Giderleri33 -7.652.647 -1.870.408 -4.592.029 -1.193.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.898.396 2.662.904 3.740.421 434.419Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.680.136 -549.776 -1.110.008 -97.242Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.744.065 -537.539 -1.058.410 -41.038Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri63.929 -12.237 -51.598 -56.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.218.260 2.113.128 2.630.413 337.177DÖNEM KARI (ZARARI)5.218.260 2.113.128 2.630.413 337.177Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.218.260 2.113.128 2.630.413 337.177Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,17390000 0,08770000 0,07040000 0,01120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.084.660 -15.124.784Dönem Karı (Zararı)5.218.260 2.113.128Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.218.260 2.113.128Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.855.279 974.602Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 607.661 486.107Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-494.666 97.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -20.265 90.994Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 36.807 19.963Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -511.208 -13.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.596.411 1.333.472Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -658.952 -413.999Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 6.255.363 1.747.471Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.534.263 -1.491.961Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.680.136 549.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.467.911 -16.475.547Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.971.380 73.126Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 25.498.295 -25.166.870Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.488.861 1.370.878Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -28.426 -96.539Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -16.997.028 7.600.919Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 7.514 13.288Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.567.831 887.343İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 902.244 -1.157.692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.541.450 -13.387.817Alınan Temettüler199.642 89.360Ödenen Faiz-6.190.205 -1.561.542Alınan Faiz658.952 413.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22-24 0 -16.498Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.125.179 -662.286YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.051 -121.224Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -49.051 -121.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.732.521 15.512.829Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-16.054.685 16.132.592Kredilerden Nakit Girişleri8 -16.054.685 16.132.592Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -413.036 -433.834Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-264.800 -185.929YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.303.088 266.821Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.534.263 1.491.961NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.837.351 1.758.782DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.757.573 24.734.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 17.594.924 26.493.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 145.750.508 45.664.066Finansal Yatırımlar7 1.971.728 348Ticari Alacaklar10 59.344.000 84.842.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 59.344.000 84.842.295Diğer Alacaklar11 3.321.631 6.465.952İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 3.078.047 1.737.693İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 243.584 4.728.259Peşin Ödenmiş Giderler15 329.638 301.212Diğer Dönen Varlıklar26 49.689 361.067ARA TOPLAM210.767.194 137.634.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR210.767.194 137.634.940DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.936.037 1.936.037Diğer Alacaklar11 3.022.777 3.367.317İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.022.777 3.367.317Maddi Duran Varlıklar18 376.293 427.014Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.022.256 3.436.391Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 83.192 101.381Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 83.192 101.381Ertelenmiş Vergi Varlığı35 382.539 314.656TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.823.094 9.582.796TOPLAM VARLIKLAR219.590.288 147.217.736KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 67.184.990 83.218.867Ticari Borçlar10 104.557.375 23.714.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 104.557.375 23.714.445Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 157.019 149.506Diğer Borçlar11 4.095.740 1.527.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.095.740 1.527.909Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 834.191 215.305Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.185.618 1.660.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 611.367 589.470Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 574.251 1.070.549ARA TOPLAM178.014.933 110.486.051TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER178.014.933 110.486.051UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.459.161 2.817.440Uzun Vadeli Karşılıklar24 691.535 692.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 691.535 692.028TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.150.696 3.509.468TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER181.165.629 113.995.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 38.424.659 33.222.217Ödenmiş Sermaye27 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 874.009 889.827Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 180.283Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.152.107 -2.122.792Net Dönem Karı veya Zararı27 5.218.260 4.455.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.424.659 33.222.217TOPLAM KAYNAKLAR219.590.288 147.217.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331Transferler27 1.977.638 -1.977.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.844 2.113.128 2.047.284 2.047.284Dönem Karı (Zararı)2.113.128 2.113.128 2.113.128Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -65.844 -65.844 -65.844Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -310.387 -2.122.792 2.113.128 30.969.615 30.969.615Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -399.839 -2.122.792 4.455.182 33.222.217 33.222.217Transferler27 180.283 4.274.899 -4.455.182Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.818 5.218.260 5.202.442 5.202.442Dönem Karı (Zararı)27 5.218.260 5.218.260 5.218.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.818 -15.818 -15.818Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -415.657 180.283 2.152.107 5.218.260 38.424.659 38.424.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 5.218.260 2.113.128 2.630.413 337.177DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.818 -65.844 -201.098 -121.571Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -19.772 -82.305 -251.372 -151.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.954 16.461 50.274 30.393Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 3.954 16.461 50.274 30.393Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.818 -65.844 -201.098 -121.571TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.202.442 2.047.284 2.429.315 215.606Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.202.442 2.047.284 2.429.315 215.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973478BIST