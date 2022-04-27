***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.184.051.382 1.155.879.225Satışların Maliyeti28 -1.174.974.816 -1.143.336.611TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.076.566 12.542.614BRÜT KAR (ZARAR)9.076.566 12.542.614Genel Yönetim Giderleri29-30 -6.060.075 -4.702.597Pazarlama Giderleri29-30 -955.602 -1.350.830Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.187.062 820.565Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -306.755 -1.692.455ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.941.196 5.617.297FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.941.196 5.617.297Finansman Gelirleri33 841.999 601.296Finansman Giderleri33 -5.922.615 -3.060.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35 1.860.580 3.157.975Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -543.475 -570.128Dönem Vergi (Gideri) Geliri-571.199 -685.655Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27.724 115.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.317.105 2.587.847DÖNEM KARI (ZARARI)1.317.105 2.587.847Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.317.105 2.587.847Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.364.377 12.732.753Dönem Karı (Zararı)1.317.105 2.587.847Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.317.105 2.587.847Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.964.151 1.812.807Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 329.319 315.975Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler302.348Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10-11 302.348Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler119.355 -193.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 22.453 127.572Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -4.573 26.135Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 101.475 -347.141Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.669.654 2.223.046Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -206.006 -240.858Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.875.660 2.463.904Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.102.908Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 543.475 570.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.459.977 10.872.275Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)368.146 -1.462.625Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 11.192.254 19.548.906Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -481.217 -10.324.091Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -244.397 -78.338Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -23.434.752 -2.023.686Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -18.218 9.061Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 15.005.311 513.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 2.072.850 4.689.766Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.741.233 15.272.929Alınan TemettülerÖdenen Faiz-1.875.660 -2.463.906Alınan Faiz206.006 240.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22-24 0 -40.100Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.707.202 -277.031YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-97.264 -2.853Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -97.264 -2.853FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.988.638 -16.777.317Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-8.008.217 -16.574.640Kredilerden Nakit Girişleri8 -8.008.217 -16.574.640Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 19.579 -202.677YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.721.525 -4.047.417Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.102.908NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.721.525 -2.944.509DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 80.989.267 14.771.861DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 77.267.742 11.827.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 77.267.742 80.989.267Finansal Yatırımlar7 524 736Ticari Alacaklar10 74.375.264 85.869.866İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 74.375.264 85.869.866Diğer Alacaklar11 98.251 136.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 98.251 136.717Peşin Ödenmiş Giderler15 517.340 272.943Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 9.898 243.306Diğer Dönen Varlıklar26 118.774 15.657ARA TOPLAM152.387.793 167.528.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR152.387.793 167.528.492DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 5.268.572 5.636.506Diğer Alacaklar11 5.950.889 5.431.206İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.950.889 5.431.206Maddi Duran Varlıklar18 451.443 395.904Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.655.165 2.603.047Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.124.947 3.141.634Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.124.947 3.141.634Ertelenmiş Vergi Varlığı35 465.133 479.089TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.916.149 17.687.386TOPLAM VARLIKLAR170.303.942 185.215.878KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 90.416.891 98.252.954Ticari Borçlar10 1.951.560 25.386.312İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.951.560 25.386.312Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 222.575 240.793Diğer Borçlar11 32.021.010 17.015.699İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 14.637.100İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 17.383.910 17.015.699Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 467.428 571.181Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.638.801 1.545.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 656.606 660.660Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 982.195 885.293ARA TOPLAM126.718.265 143.012.892TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER126.718.265 143.012.892UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.918.855 2.019.312Uzun Vadeli Karşılıklar24 944.837 918.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 944.837 918.330TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.863.692 2.937.642TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.581.957 145.950.534ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.721.985 39.265.344Ödenmiş Sermaye27 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 856.716 717.180Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 665.419 180.283Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 7.882.745 2.152.107Net Dönem Karı veya Zararı27 1.317.105 6.215.774TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.721.985 39.265.344TOPLAM KAYNAKLAR170.303.942 185.215.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -399.839 -2.122.792 4.455.182 33.222.217 33.222.217Transferler27 4.455.182 -4.455.182Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)185.280 2.587.847 2.773.127 2.773.127Dönem Karı (Zararı)27 2.587.847 2.587.847 2.587.847Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)185.280 185.280 185.280Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -214.559 2.332.390 2.587.847 35.995.344 35.995.344Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.289.666 -572.486 180.283 2.152.107 6.215.774 39.265.344 39.265.344Transferler27 485.136 5.730.638 -6.215.774Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)