***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 17:11
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.184.051.382 1.155.879.225
Satışların Maliyeti
28 -1.174.974.816 -1.143.336.611
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.076.566 12.542.614
BRÜT KAR (ZARAR)
9.076.566 12.542.614
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -6.060.075 -4.702.597
Pazarlama Giderleri
29-30 -955.602 -1.350.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.187.062 820.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -306.755 -1.692.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.941.196 5.617.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.941.196 5.617.297
Finansman Gelirleri
33 841.999 601.296
Finansman Giderleri
33 -5.922.615 -3.060.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35 1.860.580 3.157.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -543.475 -570.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-571.199 -685.655
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.724 115.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.317.105 2.587.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.317.105 2.587.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.317.105 2.587.847
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.364.377 12.732.753
Dönem Karı (Zararı)
1.317.105 2.587.847
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.317.105 2.587.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.964.151 1.812.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 329.319 315.975
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
302.348
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 302.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
119.355 -193.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 22.453 127.572
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.573 26.135
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 101.475 -347.141
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.669.654 2.223.046
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -206.006 -240.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.875.660 2.463.904
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.102.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 543.475 570.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.459.977 10.872.275
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
368.146 -1.462.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.192.254 19.548.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -481.217 -10.324.091
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -244.397 -78.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -23.434.752 -2.023.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -18.218 9.061
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.005.311 513.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 2.072.850 4.689.766
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.741.233 15.272.929
Alınan Temettüler
3
Ödenen Faiz
-1.875.660 -2.463.906
Alınan Faiz
206.006 240.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 0 -40.100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.707.202 -277.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.264 -2.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -97.264 -2.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.988.638 -16.777.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.008.217 -16.574.640
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -8.008.217 -16.574.640
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 19.579 -202.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.721.525 -4.047.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.102.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.721.525 -2.944.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 80.989.267 14.771.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 77.267.742 11.827.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 77.267.742 80.989.267
Finansal Yatırımlar
7 524 736
Ticari Alacaklar
10 74.375.264 85.869.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 74.375.264 85.869.866
Diğer Alacaklar
11 98.251 136.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 98.251 136.717
Peşin Ödenmiş Giderler
15 517.340 272.943
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 9.898 243.306
Diğer Dönen Varlıklar
26 118.774 15.657
ARA TOPLAM
152.387.793 167.528.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.387.793 167.528.492
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 5.268.572 5.636.506
Diğer Alacaklar
11 5.950.889 5.431.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.950.889 5.431.206
Maddi Duran Varlıklar
18 451.443 395.904
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.655.165 2.603.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.124.947 3.141.634
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.124.947 3.141.634
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 465.133 479.089
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.916.149 17.687.386
TOPLAM VARLIKLAR
170.303.942 185.215.878
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 90.416.891 98.252.954
Ticari Borçlar
10 1.951.560 25.386.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.951.560 25.386.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 222.575 240.793
Diğer Borçlar
11 32.021.010 17.015.699
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 14.637.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 17.383.910 17.015.699
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 467.428 571.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.638.801 1.545.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 656.606 660.660
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 982.195 885.293
ARA TOPLAM
126.718.265 143.012.892
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.718.265 143.012.892
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.918.855 2.019.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 944.837 918.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 944.837 918.330
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.863.692 2.937.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.581.957 145.950.534
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.721.985 39.265.344
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 856.716 717.180
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 665.419 180.283
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 7.882.745 2.152.107
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.317.105 6.215.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.721.985 39.265.344
TOPLAM KAYNAKLAR
170.303.942 185.215.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -399.839 -2.122.792 4.455.182 33.222.217 33.222.217
Transferler
27 4.455.182 -4.455.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
185.280 2.587.847 2.773.127 2.773.127
Dönem Karı (Zararı)
27 2.587.847 2.587.847 2.587.847
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
185.280 185.280 185.280
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -214.559 2.332.390 2.587.847 35.995.344 35.995.344
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -572.486 180.283 2.152.107 6.215.774 39.265.344 39.265.344
Transferler
27 485.136 5.730.638 -6.215.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)